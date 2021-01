187 Comparendos por incumplir medidas de restricción en el Quindío: Policía

En Armenia continúa la indisciplina social desde cabalgatas y partidos de fútbol con aglomeraciones se presentaron en el puente festivo.

187 comparendos impuso la Policía del Quindío donde además suspendieron 11 actividades que no estaban permitidas ni cumplían con los protocolos de seguridad.

A través de redes sociales, los ciudadanos denunciaron por ejemplo cómo en la cancha de fútbol del barrio Ciudad Dorada al sur de Armenia las graderías estaban llenas de personas sin guardar distanciamiento y mucho menos sin usar el tapabocas generando un riesgo de salud.

El alcalde de la capital, José Manuel Ríos, ante esta denuncia, anunció que todos estos campeonatos fueron suspendidos por la falta de responsabilidad y respeto en medio de la pandemia.

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, indicó incluso en la noche del sábado intervinieron una cabalgata que se estaba desarrollando en Armenia, donde más de 20 personas realizaban el recorrido muchos sin cumplir con las medidas de bioseguridad como el uso el tapabocas

Y es que en la capital del Quindío solo hay dos restricciones frente al incremento de casos de COVID-19 que son la ley seca desde las 10 de la noche y el toque de queda nocturno de 12:00 A.M. a 4:00 A.M., pero en el resto del día no hay ningún tipo de medida, pues las aglomeraciones de personas se están presentando a esas horas.