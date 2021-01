Más de 4.000 vehículos se han movilizado por las vías del Magdalena

Un componente especial de Tránsito y Transporte acompaña a los viajeros que deciden visitar los diferentes sitios turísticos del Magdalena durante esta 'mini temporada de vacaciones' de Año Nuevo.

Según las cifras dadas por Celio Salazar, comandante de la seccional de Tránsito y Transportes del departamento, en esta zona del país se han movilizado 4.514 vehículos y han salido 4.626.

Salazar sostuvo que se ha reducido el número de personas fallecidas en estas festividades y que dos accidentes viales sucedieron durante el primer fin de semana de 2021.

"Se han registrado dos accidentes de tránsito. Gracias a Dios no han sido graves, pero han generado dos personas lesionadas. Estamos realizando ayudas mecánicas, les prestamos una atención especial. Igualmente, hacemos revisión técnico mecánica, entregamos recomendaciones, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en curvas, no conducir en estado de embriaguez", señala Celio Salazar.

La institución cuenta con un equipo de pedagogos que sensibilizan a los viajeros sobre conductas seguras, sumados a los Puestos de Mando Unificado en el territorio nacional.

ACCIDENTE EN ZONA RURAL SANTA MARTA

Una presunta invasión de carril contrario entre dos vehículos ocasionó un accidente que dejó a cinco personas lesionadas, hecho sucedido en la mañana del domingo 3 de enero, en cercanías al corregimiento de Bonda.

Los afectados fueron tres menores de edad y dos mujeres, quienes tuvieron que ser remitidos hasta una clínica de Santa Marta en donde el personal médico los atendió.