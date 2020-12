Amplían calamidad pública por erosión fluvial en vía de Salamina, Magdalena

Los miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Magdalena aprobaron la propuesta de la Gobernación de prorrogar la declaratoria de calamidad pública por erosión fluvial en la vía Salamina – El Piñón, desde este viernes 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2021.

La medida fue tomada con el fin de garantizar la atención de la emergencia, pero sobre todo para superar la problemática que afecta a miles de habitantes de esa zona del departamento.

La idea fue planteada por el Gobernador Carlos Caicedo a través de su Secretario del Interior, José Humberto Torres; y el Jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres –Ogerd-, Jaime Avendaño, luego que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –Cormagdalena- no presentara a tiempo los avances significativos en el dragado de la isla Tamarindo, que se encuentra al frente del punto más crítico de la emergencia.

Las autoridades del Magdalena han logrado un trabajo importante con el Instituto Nacional de Vías –Invias-, la Alcaldía de Salamina y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que adelantaron la construcción de la barrera de contención y el fortalecimiento del terraplén con maquinaria de la administración departamental en ese tramo de la vía.

“No quedamos muy convencidos muchos miembros del comité en cuanto al avance del dragado de la isla Tamarindo. No podemos evaluar la eficacia de la misma -aunque el objeto del contrato buscaba la contención del fenómeno, muy por el contrario, la erosión va en aumento-. Iniciamos en agosto en el kilómetro 2.0, luego se amplió al 2.4 y al 2.5 y regresamos al 1.9, lo cual significa que la franja erosionada ha ido aumentado pese a los avances que presenta Cormagdalena. Nuestras cuentas no coinciden y tampoco hemos recibido un informe por parte de la Interventoría, por lo que esperamos resolver estos interrogantes durante los próximos dos meses”, manifestó el Secretario del Interior.

Por su parte, el Jefe de la Ogerd, Jaime Avendaño expresó: “No tenemos claridad por parte de Cormagdalena a la que le insistimos que nos facilite la información sobre los avances en las obras que le corresponden, que en este caso es el dragado de la isla”.

Cabe recordar que, debido a esta situación y, comprometido con las obras de recuperación de la vía y fortalecimiento de la barrera artificial contra la erosión, el Gobernador Caicedo anunció un nuevo convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –Ungrd- por valor de 1.377 millones de pesos, para apoyar la construcción de un espigón que beneficiará a 6.567 personas.