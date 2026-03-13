Capturados dos presuntos extorsionistas de las ACSN en Santa Marta

Santa Marta

Dos presuntos extorsionistas fueron capturados en flagrancia en Santa Marta durante un operativo adelantado por el GAULA de la Policía Nacional de Colombia. Los detenidos, conocidos con los alias de “El Veneco” y “Quilla”, fueron sorprendidos en el momento en que recibían dinero producto de una exigencia ilícita, en el marco de acciones contra los delitos de alto impacto en la ciudad.

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De acuerdo con las autoridades, los capturados se identificaban como presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. El comandante de la Policía Metropolitana, Jaime Hernán Ríos Puerto, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del GAULA.

Durante el procedimiento fueron incautados varios elementos que serán dejados a disposición de la autoridad competente como material probatorio dentro del proceso judicial.