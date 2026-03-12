Asociación indígena ASOARHUACO alerta por violencia y riesgo para comunidades en la Sierra Nevada

Magdalena

A través de un comunicado, la asociación indígena ASOARHUACO expresó su preocupación por la situación de orden público que se registra en varios sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde enfrentamientos entre grupos armados están afectando la tranquilidad y seguridad de las comunidades indígenas que habitan este territorio ancestral.

La organización, que trabaja en beneficio de más de 700 familias en las cuencas de Aracataca, Fundación y Don Diego, manifestó que la situación genera temor entre la población arhuaca.

Asimismo, advirtió que estas dinámicas de violencia son ajenas a la cosmovisión y forma de vida de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y representan un riesgo para la estabilidad social, cultural y espiritual de la región. Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a los organismos de derechos humanos para que adopten medidas que garanticen la protección de las comunidades y la preservación del territorio.