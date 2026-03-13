Megacolegio de Taganga en Santa Marta genera controversia entre la Alcaldía y la Gobernación

Santa Marta

La construcción del Megacolegio de Taganga generó un debate entre la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, luego de que la gobernación, solicitara al Distrito la entrega de la Institución Educativa Distrital para culminar la obra, dotarla y ponerla al servicio de cerca de 1.300 estudiantes. Durante una visita de inspección realizada por la Secretaría de Infraestructura del departamento, se señaló que el proyecto, que quedó con un avance cercano al 72 % desde 2023, no tendría estudios patológicos que respalden la propuesta de demolición de la infraestructura.

Según la Gobernación, en el recorrido por la obra el funcionario distrital Edgar Peraza, de la Secretaría de Infraestructura, reconoció que no existe un estudio técnico que determine la necesidad de demoler el megacolegio. Ante esta situación, la mandataria departamental, Margarita Guerra, afirmó que no hay sustento técnico para derribar la edificación y cuestionó lo que calificó como falta de voluntad para finalizar el proyecto educativo que beneficiaría a cientos de niños de la zona.

Respuesta de la alcaldía

Por su parte, la administración distrital encabezada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello aseguró que sí existen informes técnicos que advierten sobre graves problemas estructurales en la obra. En una carta abierta dirigida a la gobernadora y a la opinión pública, el mandatario indicó que al inicio de su gobierno ordenó una inspección técnica que reveló deficiencias como hormigueros en los concretos, aceros de refuerzo expuestos y corroídos, columnas desviadas y muros fuera de nivel, lo que, según los expertos consultados, evidenciaría un estado ruinoso de la construcción.

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Asimismo dijo que sobre el proyecto existen investigaciones en curso por parte de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación por un presunto detrimento patrimonial superior a los 10 mil millones de pesos. Mientras tanto, el Distrito reiteró su disposición de dialogar con la Gobernación para revisar el futuro del megacolegio y encontrar una solución que garantice la seguridad de la comunidad y el acceso a la educación para los estudiantes de Taganga.