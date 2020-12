La falta de investigadores enMariquita afecta la operatividad

Los hechos de sangre y las bandas criminales afectan al municipio de Mariquita, pero allí tiene un grave problema y son los pocos investigadores para adelantar las indagaciones.

Por lo anterior, el alcalde Juan Carlos Castaño, dijo, “hasta que no se modifique el mapa judicial, la Policía no puede hacer un mejor trabajo, porque el mapa judicial de Mariquita únicamente tiene al CTI y ellos no tienen la capacidad operativa para cubrir también a Honda que son los dos municipios con el mayor fenómeno de estupefacientes del norte del Tolima”, contó el mandatario.

Castaño, le contó a Caracol Radio que pidieron al secretario del Interior del Tolima, Alexander Tovar y al director de Fiscalía que se haga el cambio para que permitan el trabajo conjunto.

A la fecha en esa zona van cerca 18 asesinatos y muchos de esos crímenes están relacionados con bandas de microtráfico.