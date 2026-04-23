Se esperan más de 10 mil asistentes al evento de Iván Cepeda y Aida Quilcué en Ibagué

Ibagué

Para el viernes 24 de abril, desde las 2:00 de la tarde, se tiene previsto que inicie el evento programado en Ibagué para recibir al candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

Sectores de la izquierda, sumados a otros de la Alianza Verde, el Partido Liberal, En Marcha y demás fuerzas progresistas del Tolima, anunciaron que el evento se realizará en la plaza Murillo Toro de Ibagué, en la que se esperan más de 10 mil asistentes. Inicialmente, la visita estaba prevista en el municipio de Chaparral.

“El cambio del lugar para la visita de nuestro próximo presidente Iván Cepeda se debió a un tema logístico. El Parque de Los Presidentes se encontraba ocupado y el coliseo de este municipio tiene capacidad para 4 mil personas, pero nuestra idea es hacer un evento realmente masivo porque tal vez es la última vez que viene nuestro próximo presidente antes de la primera vuelta”, manifestó Crithian Acosta, presidente del Pacto Histórico en el Tolima.

Por su parte, el diputado Jaime Tocora indicó que la misión de los diferentes sectores es llenar la principal plaza pública de Ibagué, aunque con proyecciones todavía más optimistas.

“Lo que queremos es un Parque Manuel Murillo Toro con más de 50 mil personas, y de igual manera, lo que necesitamos es ganar en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilcué. La apuesta es que en el Tolima les aportemos más de 330 mil votos y que el departamento aporte su granito de arena para profundizar el cambio que comenzó Gustavo Petro”, expresó.

Se prevé que el evento en la plaza pública también sea acompañado por figuras nacionales del petrismo, como congresistas de otras regiones y del Tolima, incluidos los representantes a la Cámara electos Renzo García y Marco Emilio Hincapié.

Hasta ahora no se han anunciado medidas especiales de seguridad en el centro de Ibagué durante la jornada, aunque podrían presentarse restricciones parciales de movilidad.