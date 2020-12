Ocupación de camas UCI en Cartagena está en un 63%: Alcalde Dau

El Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, envió un mensaje especial a los ciudadanos para que no bajen la guardia y mantengan las medidas de autocuidado frente a la COVID-19, en especial para las celebraciones de Fin de Año.

Dau sostuvo, si se compararan las cifras de Cartagena con las de otras ciudades del país, “estamos en unos parámetros, no diría bien, pero sí en unos parámetros aceptables”.

En ese sentido, manifestó la máxima autoridad del Distrito que “un dato importante es que el nivel de ocupación de camas UCI está en un 63%, que es manejable frente a otras ciudades, donde llega a un 80%, e inclusive hasta más”.

El mandatario explicó que parte del aumento en los casos detectados se debe a la práctica de un mayor número de pruebas de Covid. Actualmente, en Cartagena se hacen en promedio 1,4 pruebas diarias por cada 1.000 habitantes, mientras que en el resto del país está en 1,1. “Esto quiere decir que estamos realizando más pruebas que en el promedio nacional”, acotó Dau Chamat.

Dau Chamat recordó a propios y visitantes que es obligatorio el uso del tapabocas, al igual que mantener el distanciamiento social; por lo que recalcó una vez más, que en esta lucha contra el coronavirus se requiere del esfuerzo de todos, y no sólo es responsabilidad de la Administración Distrital.

"De nada sirven las medidas restrictivas, si la gente no toma consciencia. Para vencer a la COVID-19 no podemos ponerle policía a cada ciudadano, necesitamos que la gente se autocuide y que cuiden a los demás. Así es que podemos contener al coronavirus, no podemos esperar que sea sólo la Administración la que venga a salvarnos, esto nos toca a todos”, puntualizó.