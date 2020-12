Toque de queda en Cúcuta ha sido cumplido en su mayoría por las comunidades

Las autoridades en Cúcuta han sacado un primer balance de la aplicación del llamado toque de queda continuo que se estableció entre el 25 y 27 de diciembre, buscando con esto disminuir los índices de contagio de la COVID-19 en el área metropolitana de Cúcuta.

La medida restrictiva que no permite la circulación peatonal o vehicular de cualquier persona que no esté dentro de las excepciones, ha sido acatada en su mayoría por las personas que no continuaron con la celebración de la noche buena como tradicionalmente se hacía en la región.

El coronel José Luís Palomino López comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que sin embargo algunos barrios han hecho caso omiso a esta restricción.

“Destacar que una gran cantidad de cucuteños han cumplido el toque de queda y la ley seca, sin embargo, hay algunas personas que no lo han hecho, pero estamos recibiendo los reportes de las misma comunidad en que sitios de la ciudad hay fiestas ruidosas y no cumplen con las restricciones del uso del tapabocas, hemos hecho recorridos por toda la ciudad y vemos a más personas cumpliendo que las que las están violando” dijo el coronel.

Los operativos se mantendrán hasta finalizar la hora establecida en el decreto, y se volverán a aplicar en el siguiente periodo que se hará desde el 1 al 3 de enero del 2021 buscando controlar las fiestas y los paseos que se han hecho históricamente a los ríos en la región.