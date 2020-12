Tunja decreta el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos

La alcaldía de Tunja expide el decreto 375, por medio del cual se autoriza el consumo de bebidas embriagantes en cafeterías, bares, cafés bar y tiendas de barrio, según el secretario de gobierno de la ciudad, Vicente Aníbal Ojeda, los establecimientos deben garantizar los protocolos de bioseguridad.

“Las cafeterías tendrán que cumplir con un horario de lunes a domingo, incluido los lunes festivos de 6 am a 10 pm; los bares podrán hacerlo desde las 5 pm hasta las 12 am, no está permitido bailes y aperturas de discotecas; los cafés bares tendrán de lunes a sábado de 6 am hasta las 10 pm; y las tiendas de barrio, podrán realizar lo propio, de lunes a sábado de 10 am a 10 pm, los domingos y festivos de 10 am a 7 pm” manifestó Vicente Aníbal Ojeda.

El secretario de gobierno de la ciudad agregó que cada establecimiento deberán realizar el cargue en la página: www.picoycedula.com, además de evitar las aglomeraciones con el 30% del aforo; quien no cumpla con la normativa se realizará el cierre del establecimiento.