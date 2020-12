En navidad, evite intoxicaciones que colapse el servicio de salud en Boyacá

Por eso el llamado es a consumir alimentación de calidad y medir, preservar, preparar, servir, transportar y almacenar adecuadamente la comida.

Según la Organización Panamericana de la Salud se estima que una de cada diez personas se enferma después de consumir alimentos contaminados o mal manipulados, por eso el llamado que hace la Secretaría de Salud es a promover prácticas y hábitos higiénico sanitarios, para garantizar que un alimento no represente riesgo para la salud.

Según la directora de Promoción y Prevención, Mónica Londoño, estas acciones de asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control, que se adelantan desde la Secretaría de Salud de Boyacá, como autoridad sanitaria del Departamento, sobre los factores de riesgo del ambiente y del consumo que tienen incidencia, inciden para evitar inconvenientes.

“El tema de los alimentos es de los que más cobra protagonismo e importancia en este mes, ya que tradicionalmente se aumenta el consumo, especialmente en ciertos alimentos y aún, a pesar de las medidas de aislamiento y distanciamiento que debemos tener por la pandemia, se presentan casos por mal manejo de los alimentos”, indicó Londoño.

Añadió que existe una responsabilidad muy grande en quienes deciden comprar alimentos, prepararlos, servirlos, almacenarlos y transportarlos, por eso el llamado que se le hace a la comunidad es en dos sentidos, uno para quienes tienen esa actividad económica de vender alimentos a través de restaurantes o de domicilios, supermercados, tiendas, transporte, para quienes almacenan, y otro para quienes compran preparan, manipulan, sirven o los guardan.

Es importante que alimentos tradicionales en diciembre, como quesos, lácteos y carnes frías, sean adquiridos en sitios autorizados, revisar en las etiquetas las fechas de vencimiento, verificar que no estén adulterados, exigir la refrigeración que aquellas carnes que lo necesitan y comprar en sitios autorizados y que cumplan con las medidas de bioseguridad.

“La inocuidad es todo aquello que garantiza que el alimento no nos vaya a hacer daño, la responsabilidad no solamente recae en quienes venden sino en quienes compran y llevan los alimentos a su casa, por eso pilas con lo que come, pilas en dónde compra, pilas cómo prepara, pilas cómo sirve, pilas cómo almacena, es nuestro lema que reforzaremos durante estos días, para pasar unas fiestas de fin de año sin contratiempos”, señaló la directora Londoño.

Finalmente, manifestó que es importante celebrar de manera tranquila, segura, para que los sistemas de salud no se congestionen con eventos evitables, como lo son una compra, preparación, transporte, y almacenamiento seguro de la comida, evitando enfermedades transmitidas por alimentos, como suelen ser las intoxicaciones que incluso pueden cobrar vidas.

“Hay muchas razones para celebrar con todas las medidas de bioseguridad, esperanza, alegría y que esta comida que llevemos a la boca de los consumidores o de nuestros hogares, sea siempre alimentos seguros, bien preparados, bien manipulados y bien conservados”, concluyó Londoño.