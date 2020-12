Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, viernes 18 de diciembre

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En los fines de semana de navidad, año nuevo y reyes magos, el Invías autorizó el paso de los vehículos particulares por la vía la línea, garantizando la seguridad de los viajeros

El lunes 21 y martes 22 de diciembre, permitirá el paso de transporte de carga y transporte de pasajeros por el corredor Calarcá - Cajamarca en un horario diurno continuo de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En estas fechas no se permitirá el paso de vehículos particulares.

El miércoles 23, jueves 24, viernes 25, domingo 27, miércoles 30 y jueves 31 de diciembre 2020; el viernes 1.º, domingo 3, viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de enero 2021, permitirán el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros por el corredor Calarcá - Cajamarca en horario continuo de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En estas fechas no se permitirá el paso de transporte de carga.

El sábado 26, lunes 28, martes 29 de diciembre de 2020; sábados 2 y 9 de enero de 2021, permitirán el paso de transporte de carga y de transporte de pasajeros por el corredor Calarcá - Cajamarca en un horario continuo entre las 6:00 a. m. y las 05:00 p. m. En esta fecha no se permitirá el paso de vehículos particulares.

Invías realizará un descuento de 50% en la tarifa actual del peaje de La Línea para el transporte de carga y transporte de pasajeros. Este descuento se aplicará desde el próximo lunes 21 de diciembre hasta el 31 de enero de 2021.

BUENA NOTICIA, Desde este fin de semana comenzarán a funcionar 25 unidades de cuidados intensivos adicionales en el hospital San Juan De Dios de Armenia para atención del COVID-19

El gerente del centro asistencial Rubén Darío Londoño en diálogo con Caracol Radio explicó que esta expansión de UCI se logró gracias a recursos de regalías destinados por el Ministerio de Salud con el apoyo de la gobernación del Quindío

Sin embargo, el directivo reiteró el llamado al autocuidado a los ciudadanos porque aunque hasta el momento hay capacidad de respuesta del hospital San Juan de Dios de Armenia frente a la pandemia el incremento de casos podría desbordar esa intención.

El departamento del Quindío reportó 275 casos positivos para Covid-19, además se presentaron 7 personas fallecidas por el coronavirus.

El alcalde de Armenia reiteró que de continuar la indisciplina social se tomarán medidas restrictivas

En el marco de la rendición de cuentas el mandatario local, José Manuel Ríos, indicó que la comunidad tiene exceso de confianza ante el COVID-19 lo que preocupa enormemente, es así como aseguró que apuntan a la reactivación económica pero también a salvaguardar la vida de las personas y si las cifras siguen en aumento se tomarán las medidas que permitan contener la propagación del virus.

Acodrés respalda medidas restrictivas del consumo y venta de licor

El presidente nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, Guillermo Enrique Gómez, manifestó que entienden que las medidas que establecen las autoridades de restricción son de precaución ante la situación del COVID-19.

Resaltó el trabajo en conjunto con las autoridades locales para que los establecimientos estén abiertos hasta las 12 de la noche fortaleciendo la dinámica económica del sector.

Por presuntas irregularidades en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, como no guardar el distanciamiento social, no usar el tapabocas o hacerlo de manera incorrecta, y no allegar evidencias del cumplimiento de dichos protocolos, la Superintendencia de Transporte formuló cargos en contra el Centro de Enseñanza Automovilística del Café ubicado en Armenia.

Las sanciones procedentes son la suspensión de la habilitación y multa equivalente a ciento cincuenta (150) SMLMV. Contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa. Se precisa que el procedimiento sancionatorio iniciado se realizará de conformidad con lo establecido en la ley.

A través de redes sociales los voceros de este centro de enseñanza automovilística aunque reconocen la investigación aseguran que la resolución fue revocada por el ministerio de transporte.

El sector transportador de Armenia celebró el anuncio de incrementar la capacidad al 70%

Recordemos que el aforo se encontraba en 50 %, esto en el transporte masivo en las ciudades, el cambio ahora es que para todos los transportes se va a tener un máximo de capacidad del 70 %.

El gerente de Buses Armenia, Omar Aristizábal se mostró satisfecho con el anuncio y fue claro en que este tipo de transporte no es un foco alto de contagio además que cumplen con todas las medidas de bioseguridad

Líderes comunales en Armenia manifestaron su preocupación por el incremento de la inseguridad luego de la masacre que dejó 4 personas muertas y dos lesionadas entre ellos un menor de siete meses de nacido.

Precisamente Alias “el paisa” no acepto los cargos imputados por una fiscalía especializada como presunto autor de esta masacre en la capital del Quindío

La Sijín de la Policía investiga causas de la muerte de un hombre aún sin identificar cuyo cuerpo sin vida fue hallado dentro de una alcantarilla en la vía entre la vereda Chaguala y el municipio de Calarcá, Quindío

El presidente nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, Guillermo Enrique Gómez afirmó que el Quindío es uno de los departamentos que registró menos pérdidas con un 30% cuando el promedio nacional está en un 52%. El sector facturaba al año 9 billones de pesos y de esos se han perdido 6 billones lo que ha generado cierres de 48 mil establecimientos a nivel país.

Agregó que también fue fundamental el apoyo del Gobierno Nacional mediante los alivios económicos. En la ley de turismo se estableció la exención del impuesto al consumo por un año más lo que permitirá oxigenar al sector frente a la crítica situación por la pandemia.

Desde la diócesis de Armenia resaltan que asumir los protocolos de bioseguridad es determinante en las celebraciones decembrinas

En diálogo con Caracol Radio, Monseñor, Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la Diócesis de Armenia, señaló que realizan una campaña encaminada a que la celebración de navidad y fin de año se realice cumpliendo con los protocolos en medio del COVID-19, que no se use pólvora y se evite el consumo del licor para que las celebraciones sean en paz y armonía.

En deportes, 5000 millones al año espera recaudar la gobernación del Quindío para la tasa prodeporte y recreación, proyecto que fue aprobado por la asamblea departamental y que busca mejorar las condiciones de los deportistas en los 12 municipios de la región.

De otro lado, mañana sábado 19 de diciembre a las 8 de la noche en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, el Deportes Quindío se jugará la clasificación a la final del Torneo Dimayor de la B cuando enfrente al Atlético Huila, el equipo milagroso con el empate clasifica.