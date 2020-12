Alcaldía Local 2 verifica cumplimiento de protocolos en mercado de Bazurto

Luego de expedido el decreto 1585, donde se ordena el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, funcionarios de la Alcaldía Local de la Virgen y Turística realizaron operativos en los establecimientos de comercio ubicados en el Mercado de Bazurto, verificando si cumplen o no con los protocolos de bioseguridad.

“Durante el operativo de vigilancia y control visitamos los establecimientos ubicados en el Mercado de Bazurto, donde encontramos que los vendedores no usan la careta de protección, el tapete no lo tienen o no está cumpliendo su función de desinfección y, además, se evidenciaron aglomeraciones en las cajas registradoras. En otros almacenes visitados se evidenció que sí cumplen con las normas de bioseguridad establecidas por los gobiernos nacional y distrital y, además, cuentan con los permisos para funcionar”, indicó Carmen Villarreal, abogada de la Alcaldía Local de la Virgen y Turística.

Mediante un acta la Alcaldía Local dejó constancia de lo encontrado durante la inspección realizada a los diferentes establecimientos de comercio. El documento es enviado al Alcalde Local, Andy Reales Arroyo y él junto con la Policía Metropolitana, determinan si lo evidenciado en la inspección amerita sanción o cierre por no cumplir con las normas establecidas.

Los almacenes visitados fueron El Golazo, El Gigante del Hogar, Calzado y Más, Distribuidora Nacional, Calzado Bucaramanga, Outlet Fashion, Telas y Modas, Unika Moda, Surtidora de Confecciones y el Papá de los Remates.

En el operativo participó la Policía Metropolitana de Cartagena y funcionarios de la Alcaldía Local de la Virgen y Turística.