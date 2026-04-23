Denuncias Angie Rodríguez: citan a debate de control político a mineducación y director de la UNGRD

Las denuncias que hizo Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, en relación con una presunta red criminal en el Gobierno, han causado revuelo político.

Por tal motivo, el congresista Eduar Triana radicó una solicitud de debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes a Daniel Rojas y Carlos Carrillo, ministro de Educación y director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente.

De acuerdo a la exdirectora del Dapre hay un entramado criminal de al menos 20 personas en el Palacio de Nariño, incluso de personas que serían muy cercanas al presidente Gustavo Petro, entre las que mencionó a Julián a Guerrero, quien maneja el poder “en la sombra”, sin tener cargo en el gobierno, y a Carlos Carrillo, quien también estaría confabulado con el jefe de Despacho del jefe de Estado, Raúl Moreno.

Daniel Rojas deberá explicar en qué va la investigación relacionada con el título falso de Juliana Guerrero emitido por la Universidad San José, así como otras presuntas irregularidades en otros diplomas entregados por esa casa de estudios.

Carrillo le corresponderá responder sobre la inversión de cerca de 1 billón de pesos de la entidad a su cargo, para la prevención de catástrofes que afecten a una 30.000 personas en la región de La Mojana que cada año sufre por las inundaciones, debido a que se requieren trabajos de fondo con cuantiosas inversiones.