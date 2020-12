Pese a la pandemia, las ventas de vivienda en Boyacá siguen creciendo

El mercado en materia inmobiliaria, a presentado una satisfactoria recuperacion en el ultimo mes, según el analisis de Camacol Boyacá y Casanare.

En noviembre las ventas de vivienda crecieron 2% respecto a octubre y se comercializaron 195 unidades con una inversión de 31.288 millones por parte de los hogares boyacenses. Según el sistema de información Coordenada Urbana, en noviembre de 2020 se comercializaron 195 viviendas en Boyacá, 4 unidades más que el mes anterior, mostrando un crecimiento moderado pero sostenido desde agosto en las ventas.

Con esto, las ventas de vivienda nueva en los cuatro principales mercados del departamento se acercan a los promedios históricos registrados hasta febrero de 2020 que corresponden a 200 unidades mensuales. La dinámica comercial de noviembre de 2020 fue inferior a la observada en noviembre de 2019, mes que junto a diciembre de 2019 estuvieron muy por encima del promedio mensual.

Pese a que el cierre de 2020 no será tan fuerte como el 2019, el balance es bastante positivo si se tiene en cuenta la golpeada economía en el país y al panorama poco alentador que se mostraba en los meses de marzo y abril de 2020.

Tunja con ventas de 76 unidades y Sogamoso con 65 unidades, explican el 72% de las viviendas vendidas y las restantes 54 se distribuyeron entre Paipa con 34 unidades y Duitama con 20 unidades. Estas unidades se vendieron en 40 proyectos de vivienda que se están desarrollando en el departamento actualmente.

Respecto a la composición por segmentos, de las 195 unidades comercializadas, 112 pertenecieron al segmento VIS (precio inferior a 119 millones) y 83 al segmento No VIS; la vivienda VIS reporta un crecimiento del 9,8%, con 10 unidades más que en el mes anterior, mientras que la vivienda No VIS muestra un decrecimiento del -6,7% con 6 unidades Pese a estos, es importante precisar que el comportamiento en noviembre está por encima del promedio del 2020 en segmento No VIS y por debajo del promedio del 2020 en el segmento VIS.

Con estas cifras de noviembre, en lo corrido del 2020 se han comercializado 1.786 viviendas, 1.025 del segmento VIS y 761 del segmento No VIS. Si se comparan estas cifras con los primeros 11 meses de 2019, se observa una caída del 16,7% en el total del mercado y por segmentos, del 18.5% para VIS y del 14,1% para No VIS.

Se espera que 2020 cierre con unas ventas cercanas a las 2.000 unidades habitacionales, 1.150 del segmento VIS y 850 del segmento No VIS, lo cual significa una caída estimada del 17% comparado con las ventas del 2019 según Ana Elvia Ochoa, Gerente de Camacol Boyacá y Casanare, reflejando que, pese a la recuperación del mercado de vivienda de los últimos meses, el impacto del COVID 19 en el sector es importante para el departamento de Boyacá.

En lo que respecta a los lanzamientos de vivienda, en el último mes salieron al mercado 164 nuevas unidades, 148 del segmento VIS y 16 del segmento No VIS, manteniéndose el ritmo de lanzamientos de los meses anteriores.

En cuanto a la oferta, Boyacá tiene una oferta de 2.355 unidades habitacionales, 1.272 del segmento VIS y 1.083 del segmento No VIS.

Estas unidades están distribuidas en 90 proyectos así: Tunja, 49 proyectos y 1.186 unidades; Sogamoso, 20 proyectos y 616 unidades; Duitama, 16 proyectos y 438 unidades y Paipa, 5 proyectos y 115 unidades.