“Venezuela tendrá una migración más grave que Siria”: Leopoldo López

Dentro de la visita que está realizando el líder opositor Leopoldo López a Colombia llego hasta la zona de frontera, en donde tuvo la oportunidad de evidenciar el flujo de migrantes que salen desde el vecino país para comprar alimentos y medicina.

López comparó la crisis migratoria de Venezuela con la Siria ante la salida masiva que se ha dado de sus connacionales, y agradeció a Colombia por acoger a las personas que huyen de la persecución política que mantiene su país, priorizando a las mujeres embarazadas que en promedio llegan 50 a Cúcuta para dar a luz al no contar con los insumos en Venezuela.

“Este es uno de los lugares en nuestro país en donde se ve más el drama que están pasando los ciudadanos, Venezuela solo puede ser con Siria en el mundo, porque en oriente se presentó una migración de 7 millones de personas y en el año 2021 la cifra que de venezolanos que salgan de nuestro territorio va a ser de 8 millones, es decir que el próximo año Venezuela va a ser el país con la situación más dramática en el planeta superando a Siria” dijo el líder opositor.

Ante esto reitero el llamado a los diferentes países del mundo para ayudar a su nación y canalizar los recursos que puedan mitigar los efectos, y a las Organizaciones No Gubernamentales que prestan su voluntariado para atender el flujo migratorio mientras caminan hacia diversas regiones de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Reitero que la mayor petición de las personas que llevan hasta dos años viviendo en la intemperie en el sector de La Parada en Villa del Rosario es libertad para su país, y por esto debe seguir trabajando para hacer la presión internacional que ayude a salir al actual gobierno de Nicolás Maduro.

“Acá me he conseguido personas de todas partes de Venezuela, y que tuvieron que caminar todas las vías por que no tienen para pagar un pasaje, por eso es que nosotros debemos organizarnos y mantener esta esperanza prendida, porque la dictadura lo que quiere es que nos durmamos y no lo vamos a hacer, vamos a saciar esa hambre de libertad para los más humildes de venezolanos” dijo el líder opositor.

Afirmó que ya se ha buscado una salida dialogada de la dictadura de Nicolás Maduro y que por ahora lo que se debe hacer es aislarlo con la presión mediática y política porque “Maduro es un criminal, necesitamos la presión de pueblo, por ahora el primer resultado es conocer de cerca esta crisis y obtener apoyo político, Duque fue muy claro que esto nos va a ayudar y que seguiremos luchando”.

Recordó su reclusión en la cárcel de Ramo Verde y las humillaciones que tuvo que pasar, indicando que los presos políticos deben sufrir más que los normales y que gracias a esto logro fortalecerse.

“Ningún funcionario del chavismo me ayudo a salir de Venezuela, si fuera sido así no estaría libre” y reiteró el llamado a los venezolanos en todo el mundo para participar en la consulta que se desarrollara este sábado rechazando las elecciones de la Asamblea Nacional y que se convoque a unas elecciones parlamentarias. “Hemos planteado que se haga el apoyo a la consulta, hay personas apoyándonos con la organización y lo que buscamos es utilizar este mecanismo que está en nuestra constitución y aislar más a este criminal y genocida Nicolás Maduro”.

Afirmó que en la frontera hay muchas violaciones a los derechos humanos y que son ocultados por el gobierno de Venezuela, en donde se mantienen tarifas en las llamadas “trochas” que es rentable y organizada con la dictadura y los grupos ilegales que han tomado este territorio.