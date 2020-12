Sector salud pide precaución con alcohol desinfectante durante diciembre

El personal médico en Norte de Santander ha mostrado su preocupación con la celebración atípica que se dará en este mes de diciembre, al contar con un factor de riesgo adicional a la pólvora y es la alta volatilidad que tienen los elementos de desinfección que se utilizan para las manos.

Al ser el gel antibacterial y el alcohol líquido inflamables podrían generar quemaduras en las personas al encender diferentes elementos durante los siguientes días, y el problema radica en que la región no cuenta con un pabellón que quemados para atender cualquier emergencia.

Maribel Trujillo sub gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, le dijo a Caracol Radio que se deben aumentar los cuidados que buscan evitar quemados al no haber UCI disponibles.

"Debemos seguir diciéndole no a la pólvora y no dañar los sueños de los niños, y no solamente de los menores sino tener mucho cuidado las personas adultas. Tener en cuenta que más que usar alcohol y gel antibacterial lo importante es el lavado constante de manos con agua y jabón, y más si se van a manipular cualquier artefacto de pólvora o el encendido de las velas. Esta recomendación es muy importante porque el alcohol y el gel pueden generar accidentes al ser inflamables y combinar estos elementos con la pólvora", dijo la funcionaria.

Reiteró que es importante que los padres de familia estén pendientes de los mejores de edad, buscando evitar la manipulación de la pólvora al estar prohibida, y que además se debe tomas las medidas para evitar riesgo con el alcohol desinfectante.