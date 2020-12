Denuncian presunta violación de protocolos en un edificio de Bocagrande

Una presunta violación a los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de Coronavirus en el edificio Jasban, ubicado en el sector turístico de Bocagrande en Cartagena, hizo Pablo Hincapie Posada, padre de un bebé recién nacido.

El hombre contó que llegó a esa edificación junto a su compañera sentimental, para llevar a su hijo a la primera cita de pediatría tras cumplidos ocho días del nacimiento. Sin embargo, al ingresar a esa propiedad, se encontró con una no muy agradable sorpresa.

“Nos tocó la cita a la 1:30 de la tarde cuando estaba cayendo un fuerte aguacero. Como mi esposa está recién operada de cesaria y mi bebé recién nacido, ambos no se pueden mojar. Por eso llevamos nuestro coche con su capucha para evitar que el niño se mojara. Cuando llegamos al edificio nos dicen que el coche no puede entrar”, expresó.

Ante esa negativa, Hincapié Posada se devolvió para su automotor a guardar el coche y regresó nuevamente a la recepción del edificio con el propósito de llegar a la consulta con el pediatra.

“Al llegar nos dicen que tenemos que quitarnos las mascarillas (tapabocas) porque el edificio tiene como regla tomar una foto de reconocimiento facial como medida de seguridad. Yo le dije que ni siquiera en un banco donde la seguridad es extrema lo hacen y que mi esposa y mi bebé no se podían exponer”, argumentó.

Pese a la insistencia, Pablo no logró persuadir a la recepcionista sobre el peligro que podría generar en la salud de su familia el quitarse los tapabocas.

“Le di la opción de dejar mi cédula. Ellos alegan que tienen cámaras de seguridad de reconocimiento facial. Me preocupa esa situación porque allí diariamente entran 200 o 300 personas quienes podrían contagiarse y no será la primera vez que lleve a mi hijo a una cita con el pediatra. Me parece que están violando los protocolos de bioseguridad”, puntualizó el padre del bebé recién nacido.