En Caquetá destruyen licor adulterado y cigarrillos ilegales incautados en la región

Neiva

La secretaria de Hacienda del Caquetá confirmó que este 26 de diciembre se llevó a cabo la destrucción total del licor incautado durante la vigencia 2024 y parte de 2025. Se trata de productos adulterados y de contrabando técnico que no cumplían con las especificaciones legales exigidas.

Durante el procedimiento, las autoridades verificaron que el 100 % del material incautado fuera eliminado de manera controlada. La funcionaria explicó que estas acciones hacen parte de una estrategia permanente para evitar la comercialización de productos que representan un riesgo para la salud de la comunidad.

Yudi Roa, secretaria de hacienda, afirmo que “en el caso de los cigarrillos, se destruyeron exactamente 13.491 cajetillas que habían sido aprehendidas en diferentes operativos. Asimismo, se eliminaron 5.472 unidades entre licores, cervezas y elementos utilizados para la elaboración clandestina de bebidas alcohólicas”.

La Gobernación del Caquetá reiteró su compromiso con la protección de las rentas departamentales y, especialmente, con la salvaguarda de la vida de los caqueteños. Desde la Secretaría de Hacienda se continuará fortaleciendo el control y la vigilancia contra el contrabando y la adulteración.