Volador provocó incendio en vivienda del barrio Los Sauces en Aipe-Huila

El incendio estructural en una vivienda ubicada en el casco urbano del municipio de Aipe, específicamente en el barrio Los Sauces. El hecho generó momentos de preocupación entre los residentes del sector, ante las llamas que por poco llegan a las casas vecinas.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el incendio se originó cuando un volador, aún encendido, ingresó desde la calle a la vivienda. El artefacto cayó sobre una polisombra, provocando la rápida propagación del fuego.

John Vergara, coordinador de bomberos en el Huila, afirmo que “Las llamas alcanzaron varios elementos materiales como ropa, materas y cortinas, lo que incrementó el riesgo de que el incendio se extendiera a otras áreas de la casa y a viviendas vecinas. La comunidad alertó de manera inmediata a los organismos de emergencia”.

Gracias a la pronta reacción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aipe, se lograron ejecutar acciones ofensivas contra el fuego, controlándolo en su totalidad. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora durante la temporada decembrina y prevenir este tipo de emergencias.