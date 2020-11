Sur del Atlántico reclaman reactivación económica, a 10 años de la tragedia

Los campesinos del sur del Atlántico, que en un alto porcentaje se dedican ahora al rebusque en actividades como el mototaxismo o la venta de bolis, le reclaman al gobierno una reactivación económica porque la producción agropecuaria no volvió a ser la misma, después que 35.000 hectáreas quedaran bajo el agua por un año.

El líder social del municipio de Suan, Gustavo de la Rosa, resaltó que no se pude desconocer las millonarias inversiones en la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, pero falta el trabajo, debido la producción del agro y del sector ganadero apenas llegan al 40 por ciento, después de la tragedia.

Anotó que hoy llegan camiones al sur del Atlántico, procedente de otros municipios de Bolívar y Sucre con el fin de vender los alimentos como la yuca y ahuyama, debido a la caída de la productividad.

Agregó que la situación es difícil porque este año con el programa impulsado por la gobernadora Elsa Noguera se pretendía recoger la cosecha en el mes noviembre, no obstante, con las lluvias del huracán IOTA se perdieron 10 mil hectáreas de cultivos de pancoger, dejando a 3.500 campesinos damnificados.

Finalmente, resaltó que en medio de este panorama es urgente un plan de reactivación del campo para la recuperación del sector agropecuario para beneficiar a 25 mil familias campesinas.