Desconcierto por desafiliación de la Dimayor al Cúcuta Deportivo

El delegado del Cúcuta Deportivo Andrés Bautista lamentó el fin de 96 años de historia que rodearon la vida del Cúcuta Deportivo.

Al conocerse el desenlace de la Dimayor con relación al equipo, quitarle su reconocimiento el líder deportivo dijo a Caracol Radio que “esto era crónica de una muerte anunciada, la liquidación era inminente, cuerpo técnico, médico y todos los trabajadores, estábamos en las mismas condiciones, esperando esperando…”

Y agregó “no se pudo, todos termínanos sin salarios, sin pagos, el actuar de la Dimayor ha sido claro, no ha tenido un apoyo a la institución, liquidar el Cúcuta Deportivo no es como liquidar una empresa de fábrica o una constructora”.

Manifestó que “hoy por hoy desafiliado de la Dimayor es un equipo que no tiene activos, no tiene jugadores, Cúcuta no tuvo una sede deportiva una sede administrativa propia, pero la realidad es una, en el equipo a partir del once de noviembre, todos los contratos fueron suspendidos, el equipo sin competencia en estos momentos todos los jugadores son libres”.

Finalmente señaló que “no tiene ningún contrato vigente ni a nivel deportivo ni administrativo y muchos jugadores ya tienen ofertas para el próximo año”.