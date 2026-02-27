Acuerdan medidas para reactivar el servicio de gas en el Catatumbo

Norte de Santander.

Las Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, informaron que, tras una mesa de trabajo realizada con la administración municipal y el equipo técnico de la empresa Proviservicios, se lograron acuerdos orientados a la reactivación del servicio de gas domiciliario en esta zona del Catatumbo.

Según el comunicado dirigido a la opinión pública, el objetivo principal del encuentro fue “concertar soluciones definitivas para la reactivación del servicio de gas domiciliario en nuestro corregimiento”, problemática que venía afectando a la comunidad y motivó la convocatoria de una jornada de protesta.

Dentro de los compromisos establecidos, la empresa se comprometió al “traslado inmediato de su equipo técnico a la zona para iniciar las revisiones y el restablecimiento del servicio”, proceso que, de acuerdo con el documento, ya se encuentra en ejecución.

Asimismo, se acordó la apertura de una oficina de Quejas y Reclamos (PQR) directamente en Campo Dos para atender a los usuarios de manera oportuna.

El comunicado también señala que se realizará una próxima mesa técnica de seguimiento en el corregimiento con el fin de verificar los avances y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes.

Los líderes comunales indicaron que, tras el diálogo sostenido, se adoptaron estos compromisos “con el fin de no afectar el diario vivir de nuestras comunidades ni interrumpir el paso vehicular”, razón por la cual la comunidad decidió no llevar a cabo la movilización que estaba prevista.

No obstante, hicieron un llamado a los habitantes a permanecer en estado de alerta y vigilancia frente al cumplimiento de lo pactado, advirtiendo que, en caso de incumplimientos por parte de la empresa o la administración municipal, la comunidad “se reserva el derecho de salir a manifestar de forma masiva y sin previo aviso”.