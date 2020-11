Pruebas Icfes se aplicarán desde este miércoles en Cartagena

Este miércoles 25 y jueves 26 se reactivará la jornada de las Pruebas Saber 11 que se suspendió el 14 de noviembre por el paso de la tormenta IOTA en Cartagena.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), dispuso de estos dos días y los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre para terminar de aplicar las pruebas Saber 11 calendario A y la Validación General del Bachillerato con una logística que garantice el distanciamiento social.

La aplicación de la prueba se realizará en horarios escalonados a las 6:15 am, 6:35 a.m. y 6:55 a.m. en la primera sesión y a las 12:30 p.m., 12:55 p.m., 1:10 p.m. en la segunda sesión, según información suministrada por el Icfes a la Secretaría de Educación de Cartagena.

Desde el pasado sábado 21 de noviembre, los estudiantes podían descargar la citación a la prueba con la fecha y el lugar donde debe presentarse.