Piden aclarar impacto fiscal que tendría el alumbrado público en Cartagena

Durante la mesa técnica realizada en el Concejo de Cartagena con la citación de la Secretaria General Mirna Martínez Mayorga, se continuó con el estudio del proyecto de acuerdo 0 por medio del cual se autoriza al Alcalde para comprometer vigencias futuras excepcionales y celebrar contratos que garanticen el certifico de alumbrado público en el distrito.

La Secretaria General (e), manifestó en su intervención que“el compromiso que se requiere de vigencias futuras para el periodo de 10 años, esta detallado con los componentes de operación del sistema, interventoría y suministro de energía. El objetivo de este proyecto de acuerdo es poder contratar el sistema de alumbrado público, que nos permita modernizar el 92% de la infraestructura y poder actualizarlo con tecnología led.”

Por su parte, el concejal Carlos Barrios Gómez del partido Cambio Radical, coordinador de este proyecto de acuerdo aduce que le sigue generando dudas, pues no se observa una planificación clara, porque se está pensando en modernizar el alumbrado público de la ciudad, pero al final no dan las cuentas pues ninguno de los posibles oferentes puede llegar al 92% de la modernización de las luminarias para Cartagena.

“Quedo preocupado con las cifras, porque hay muchas dudas sobre este proyecto, pues no he visto al Secretario de Hacienda que es quien maneja las finanzas del distrito dándonos algunos alcances en materia del impacto fiscal a corto, mediano y largo plazo, pareciera que la secretaría general no estuviera articulada con la de hacienda en virtud de que un proyecto de vigencias futuras más que técnica y jurídicamente debe tener todos los soportes fundamentales del impacto fiscal que traería este acuerdo para la ciudad”, concluyó el concejal Barrios.