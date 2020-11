Dau visitó barrio Chino y gestionará solución de alcantarillado

Atendiendo el llamado de la ciudadanía, y a la vez para respaldar a la Junta de Acción Comunal, el Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, visitó en la tarde de este viernes a la comunidad del barrio Chino, aledaña al mercado de Bazurto.

El mandatario de los cartageneros llegó acompañado del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía, para reunirse con el presidente de la JAC, Miguel Salgado, a quien le manifestó su apoyo y la disposición del gobierno de "Salvemos Juntos a Cartagena" para trabajar mancomunadamente por el bienestar de esta comunidad.

Durante su visita a este tradicional barrio de Cartagena, el Alcalde Dau escuchó de voz de la misma ciudadanía las distintas problemáticas que los aquejan, en especial, la relacionada con el alcantarillado, cuya deficiencia está afectando la calidad de vida de los habitantes, que se ven expuestos a las aguas residuales que permanecen estancadas en las calles.

"Vinimos al barrio Chino, tras conocer del arresto de dos dirigentes de la Junta de Acción Comunal por haber protestado por problemas en el alcantarillado que viene desde hace muchos años", dijo el mandatario.

La máxima autoridad del Distrito expresó también que "Cartagena tiene muchos atrasos, no hay barrio en la ciudad que no se salve de los problemas, incluyendo el barrio Chino. Lastimosamente no puedo prometer que los problemas los vamos a solucionar hoy, mañana, o pasado mañana, pero ya tomé notas del caso".

"Vamos a coordinar una reunión que liderará el secretario del Interior, David Múnera Cavadía, para traer al barrio Chino a funcionarios de Aguas de Cartagena, para que se reúnan con la Junta de Acción Comunal y se busque una solución al problema", acotó.

Por su parte, el líder comunal, Miguel Salgado, manifestó que "es muy importante para nosotros, para los vecinos, para toda la comunidad, que haya venido el Alcalde, que es la máxima autoridad de la ciudad".