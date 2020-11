Plantón en Quinchía, Risaralda, para rechazar abusos sexuales a caninos

La manifestación se hará para rechazar los dos abusos sexuales a perros que se han registrado este año en el corregimiento de Irra, hechos que le provocaron la muerte en los últimos días a un canino llamado Aquiles y que tienen en graves condiciones de salud a otra perrita llamada Alma.

Martha Isabel Herrera, integrante del Hogar de Paso Cuatro Patas, donde brindaron los primeros auxilios a Alma y Aquiles, señaló que con esta protesta buscan exigir justicia y que estos aberrantes casos en contra de los animales no queden en la impunidad.

Aunque Martha Isabel aseguró que las autoridades ya están investigando quién fue el responsable de estos abusos sexuales, también señaló que con el plantón quieren llegar a la comunidad del municipio de Quinchía para pedirles que denuncien cualquier información que tengan sobre estos casos.

El plantón está programado para las 10 de la mañana de este viernes 6 de noviembre y se va a llevar a cabo en la plaza principal del municipio de Quinchía. Los organizadores están pidiendo a las personas que van a participar de la manifestación que acudan con tapabocas y camiseta blanca.

