Triste testimonio de Jackeline Rentería, Víctima de atraco a mano armada

En horas de la tarde la medallista Olímpica Jackeline Rentería fue víctima de un robo mientras se transpotaba en su vehículo con su esposo y su pequeña hija de 20 meses en brazos.

Con gran tristeza relata cómo dos cuadras antes de llegar a la calle 5 con carrera 44, dos o tres hombres que se movilizaban en moto se acercaron a sus ventanillas con armas de fuego, les amenazaron y les quitaron sus pertenencias "a mi esposo le quitaron la cadena, nos quitaron los celulares, el reloj", dijo Rentería, manifestando que le duele más la situación y el miedo que les ocasionaron que las cosas materiales.

Identificando que eran jóvenes los asaltantes, Jackeline a través de las redes sociales, no solo quizo contar lo que le pasó, sino que hizo un llamado a que "por favor no pierdan el tiempo de esta manera, que no siga causando daño, que no es solo lo material sino aquello que nos pueden arrebatar, hoy gracias a Dios no pasó a mayores, pero las emociones duelen, duele saber que nuestra ciudad y en nuestro país hay muchas oportunidades, que los escenarios deportivos están prestos para que ustedes vayan y sean mejores personas y que a diferencia de eso solo se ocupen de quitarle las cosas a las personas que han trabajado para conseguirlas".

Jackeline Renteria, medallista Olímpica: "No me duele lo material, porque se recupera. Lo que me duele es que aun teniendo mi hija de 20 meses en brazos pueden utilizar un arma de fuego sobre nosotros". #BandaDeportiva pic.twitter.com/TnPYJHbkzN — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) November 3, 2020

Recalca la medallista, que son jovenes que deberían estar haciendo otro tipo de actividad legal, pero a cambio de ello simplemente amedrantan la ciudad con este tipo de situaciones.