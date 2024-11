¿De traidores, mentirosos y de lobos vestidos de oveja se tratan los concejales de Ibagué?

Ibagué

Un verdadero espectáculo fue el protagonizado por los concejales Carlos Beltrán del Partido Conservador y Andrés Zambrano de la Alianza Verde en medio de una sesión del cabildo ibaguereño donde se definía la autorización de un cupo de endeudamiento de $150 mil millones a la Alcaldía de Ibagué.

Los cabildantes se enfrentaron no ideológicamente, sino con ataques personales por sus posturas frente al manejo que cada uno le ha dado a su papel en la corporación.

Todo habría empezado por unos comentarios hechos por Beltrán contra Zambrano en un debate que convocó la administración municipal con los concejales que iban a votar positivo el proyecto de acuerdo, a lo que el cabildante de la Alianza Verde le salió al paso en plenaria.

“Ante esto, concejal, si no nos podemos quedar callados, y ante estas formas que usted tiene tampoco podemos entonces dejarlas pasar desapercibidas, porque aquí Zambrano ni le está diciendo mentiras a la gente, ni tampoco es una persona populista. Aquí el incoherente y el mentiroso es usted, concejal, al decirle a la ciudadanía que usted dio oposición cuando usted realmente es un aliado del gobierno”, dijo el concejal, Andrés Zambrano.

Andrés Zambrano, concejal de Ibagué Ampliar

Además, aseguró que “Aquí el incoherente y el mentiroso es usted, concejal, cuando el año pasado salía con carteles diciendo que no se le podía dar un solo voto a esta administración, que estaba en total desacuerdo con el exalcalde, y hoy es con esos mismos a los que usted le hacía la oposición, él hacía paros, o a los que usted se sienta, hace asados, toma whisky, y es con esos mismos a los que usted le decía que le iba a hacer oposición a los que hoy no le está haciendo oposición. Eso sí es incoherencia, concejal. Yo por eso le pido a usted respeto porque a ustedes siempre nos he respetado honorables concejales, pero aquí tampoco podemos permitir entonces que salga públicamente a denigrar del buen nombre y usted a mí me respeta, concejal”.

La dura respuesta de Carlos Beltrán

Carlos Beltrán, concejal de Ibagué Ampliar

“Yo no ataco, yo no soy una mansa paloma, usted es un lobo disfrazado de oveja y usted los ataques que hace y me hace personalmente, lo hace a través de todo su equipo y de todas las personas que lo están apoyando plenamente identificadas y se lo he dicho una y varias veces y usted como siempre no sé nada, no sé nada, no nunca sabe nada. Otra parte que me criticaba que yo por oposición, que yo no estoy representando la oposición. Por eso le digo, señor, yo sí sé hacer oposición”, manifestó Beltrán.

Adicionalmente dijo que “Pero ser oposición no es votarle no a todo, porque es que yo soy coherente con el discurso que dio acá nuestro representante el 2 de enero, que no íbamos a hacer el palo en la rueda. Por eso hoy estoy votando así, así como ustedes votaron sí a los cinco proyectos. No me apostando al desarrollo de la ciudad. Y se lo estoy diciendo hoy, usted es mentiroso. Y le quiero decir también, usted es traidor y me traicionó a mí y traicionó al gremio, porque yo mismo hice que le hicieran un reconocimiento, los transportadores. Fui yo, doctor, por la lucha que usted estaba dando al inicio del año, no con los intereses que después ha demostrado y querer acabar con todos los transportadores que han prestado el servicio por más de setenta años”

Finalmente, Beltrán aseguró que “Y también le digo populista, porque populista es poner primero sus intereses personales, intereses de partido, por encima de los intereses de la ciudad, y se lo digo acá de frente, que quede en el acta, doctor Espinel, que quede acá en video, mentiroso, traidor y populista”.