Ordenan devolver dinero a afectados de Ed. Babilonia

La Superintendencia de Industria y Comercio admitió una acción de tutela y ordenó a la Constructora Ruiz Sánchez y Asociados a devolver los recursos invertidos por 35 familia, en el Edificio Babilonia, desmontado en el municipio de Itagüí, por fallas estructurales.

La decisión de la SIC corresponde a una protección al consumidor, por lo que el constructor tiene 15 días para la devolución total de los dineros invertidos, por estas familias, que tuvieron que ser evacuados en julio del 2018 y la edificación desmontada en el 2020, al representar un riesgo inminente para quienes transitaban la zona.

“Hasta el momento la constructora no se ha puesto en contacto con nosotros ni con nuestros abogados. Todavía los 15 días no se han cumplido. Aún no sabemos que dice los constructores, pero este es un falló que debe cumplir”, señaló Ángela Ramírez, administradora del edificio y una de las propietarias, al explicar que cada uno de los propietarios pagó entre 60 millones a 120 millones de pesos.

Babilonia es una de las edificaciones con fallas estructurales del Valle de Aburrá, donde una doce de edificaciones han sido evacuadas, intervenidas o demolidas.