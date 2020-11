Bogotá sigue siendo la ciudad con más migrantes venezolanos del país

En medio de la polémica que se ha presentado en los últimos días por la estigmatización a ciudadanos venezolanos, de acuerdo al último reporte de Migración Colombia, Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor número de migrantes de ese país con 337.526 de los más de un millón 700 que hay en todo el territorio nacional.

Norte de Santander es el segundo territorio con más número de migrantes provenientes de Venezuela con 194.019, seguido del Atlántico con 158.704, para un total de 1.722.919, de los cuales 766.296 son regulares.

Recientemente se desató una polémica por las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las que aseguraba que, sin querer estigmatizar, reconocía que algunos migrantes venezolanos involucrados en actos de criminalidad les están haciendo la “vida de cuadritos” a los ciudadanos.

Frente a estas declaraciones, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que la criminalidad en Colombia no puede explicarse a partir del fenómeno migratorio de venezolanos.

“La criminalidad en Colombia es inaceptable, no importa de dónde venga. La persona que comete un delito hay que judicializarla, no preguntarle de dónde viene. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Un delito es inaceptable, no importa quién lo cometa y los estudios y los trabajos lo que tienen que buscar es explicar y solucionar los problemas alrededor de la delincuencia”, dijo el director de migración.

Según Espinosa, solo alrededor del 4% de los delitos registrados son cometidos por migrantes venezolanos y por esta razón es inaceptable que este porcentaje se vuelva una excusa para justificar lo que sucede en materia de seguridad en el país.

“La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana, los problemas de criminalidad que, lamentablemente tenemos, vienen de muchísimo tiempo atrás. Tenemos que concentrarnos en seguir combatiéndola y por supuesto, tenemos que seguir combatiéndolo los delitos que puedan ser cometido por migrantes, no importa de dónde vengan”, dijo Espinosa.

El funcionario indicó que en lo corrido del año han sido capturados 1.874 venezolanos, lo cual representa una disminución del 62% respecto al mismo periodo en 2019.