En el 25N, diputada Maryory Ortiz llama a la acción urgente contra la violencia de género

Boyacá

En una sesión especial de la Asamblea de Boyacá, convocada para analizar la problemática de la violencia contra las mujeres, la diputada Maryory Ortiz expresó su preocupación por el estado crítico de esta situación en el departamento, señalando la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones y el impacto cultural del machismo en la región.

“Solicitamos esta sesión hace más de una semana porque consideramos fundamental abrir un espacio para reflexionar sobre las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres: política, psicológica, física, institucional y vicaria. Lamentablemente, en el orden del día se incluyeron otros temas que desviaron nuestro objetivo inicial, que era propiciar un diálogo respetuoso y conmemorativo”, explicó Ortiz.

Cifras alarmantes y un subregistro preocupante

Las cifras oficiales sobre feminicidios en Boyacá no reflejan la realidad. Mientras las autoridades reconocen algunos casos, organizaciones independientes, como la Red Rosa Elvira Celis, contabilizan hasta 13 feminicidios en lo que va del año.

“Nosotros hemos sido juiciosos en el seguimiento, y hasta ahora contamos 13 feminicidios, aunque no todos han sido tipificados como tal. Esto demuestra un subregistro que es alimentado por barreras culturales y procedimentales. Es inaceptable que, en muchos casos, hasta un celador pregunte a una mujer si está segura de denunciar. Esa sola pregunta desmotiva a muchas y perpetúa el silencio”, afirmó.

La diputada insistió en que esta situación no solo refleja una falta de sensibilidad por parte de las instituciones, sino que también agrava la violencia, al no brindar garantías efectivas para proteger a las mujeres.

Silencio institucional y doble victimización

Ortiz criticó el silencio de entidades clave como la Fiscalía General de la Nación frente a los casos de violencia contra las mujeres.

“Tenemos una mujer al frente de la Fiscalía, pero no vemos avances significativos ni pronunciamientos claros sobre las investigaciones. Esto genera una doble victimización: al no ser reconocidas, las mujeres terminan siendo violentadas nuevamente. Es una situación que debería alarmarnos a todos”, señaló.

Además, resaltó la ausencia de pronunciamientos por parte de otras figuras e instituciones del departamento: “En Boyacá, parece que la única voz que se ha manifestado he sido yo. No he escuchado nada de nuestra secretaria de la Mujer, de la primera dama ni del gobernador. Este silencio institucional es profundamente preocupante.”

El impacto cultural del machismo

La diputada también abordó el impacto del machismo en el departamento y su relación con los altos índices de violencia de género. Relató cómo, durante la sesión, muchas mujeres asistieron vestidas de morado, símbolo de la lucha por la igualdad, pero algunos hombres hicieron bromas sobre el significado del color.

“Esto refleja la falta de conciencia y educación sobre el tema. Estamos hablando de un nivel de desconocimiento donde no se entiende el simbolismo, el rol ni la acción política detrás de estos gestos”, explicó.

Ortiz enfatizó que esta desconexión cultural no solo perpetúa la violencia, sino que también dificulta los esfuerzos por erradicarla.

Un llamado a la acción colectiva

La diputada finalizó su intervención con un llamado contundente a la sociedad y a las instituciones para que actúen con urgencia y seriedad frente a esta problemática.

“Las mujeres no podemos enfrentar estas luchas solas. La mejor forma de protegernos es estando juntas, creando redes de apoyo y trabajando en equipo. Es momento de que la institucionalidad reconozca esta realidad y asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres”, concluyó