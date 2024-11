Difícil resistirse al Black Days de Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena anuncia su campaña “Black Days”, una oportunidad única para que los usuarios en mora con los servicios de acueducto y alcantarillado puedan ponerse al día aprovechando descuentos exclusivos por pago de contado. Esta estrategia, diseñada para brindar alivio financiero, estará vigente del 25 al 30 de noviembre y es parte del compromiso de la empresa con la comunidad cartagenera.

“Black Days” ofrece incentivos financieros significativos para usuarios que, debido a las circunstancias económicas actuales, no han podido cumplir con sus obligaciones. Este plan es de los más esperados por la comunidad, ya que busca fortalecer la cercanía con los usuarios y ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades.

Los usuarios interesados en acceder a los descuentos pueden contactar a Aguas de Cartagena a través de los canales oficiales: línea telefónica al 116 desde un fijo o al (605) 6943337 desde un celular (disponible 24 horas), correo electrónico gestiondecartera@acuacar.com, al WhatsApp 3223684201 y videoatención disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. También pueden acercarse a las Zonas de Autogestión, en la sede Prado (de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.), el Centro Comercial San Felipe (de 7:00 a.m. @a 10:00 p.m.) o al Centro de Experiencia Plazuela (de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.).

Además del “Black Days”, Aguas de Cartagena pondrá en marcha otras iniciativas durante el mes de diciembre para seguir promoviendo el pago puntual y brindar mayores facilidades a sus usuarios:

Brigada Comercial : del 17 al 18 de diciembre, en barrios como Nelson Mandela y Nueva Venecia.

: del 17 al 18 de diciembre, en barrios como Nelson Mandela y Nueva Venecia. Jornada Integral: el sábado 21 de diciembre, en el sector Ricaurte del barrio Olaya Herrera.

Black Days del 9 al 16 de diciembre.

Las negociaciones y descuentos están sujetos a condiciones y restricciones, de acuerdo con las características de cada caso.

Con esta campaña, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el bienestar de los cartageneros, trabajando para facilitar el acceso a servicios esenciales y garantizar la sostenibilidad del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.