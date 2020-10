Despejaron espacio público en la plaza San Francisco

Los cierres se dieron en medio de un operativo de despeje de espacio público en inmediaciones de la plaza de mercado San Francisco. Al verificar los protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias en establecimientos aledaños, en donde se comercializan víveres y toda clase de alimentos, la Alcaldía encontró que no se tenía permiso para funcionar, pero además que no contaban con las medidas sanitarias.

Dos locales fueron sellados explicó Cesar Tarazona, Inspector de Policía Urbano de la Secretaría del Interior de Bucaramanga.

"Como resultado de esta intervención se dio la suspensión de dos establecimientos de comercio, también cuatro órdenes de comparendos por ocupación de este espacio público y cinco órdenes de comparendos en materia de tránsito y transporte".

Desde hace más de 5 años existe una acción popular interpuesta por un habitante del lugar, para el despeje del espacio público. La Alcaldía advirtió que mantendrá el control en la zona para evitar que se vuelvan a invadir los andenes, por donde era casi imposible transitar.