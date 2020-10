“Esperamos que TuBoleta nos devuelva el dinero”: Galindo

Sin respuesta están los operadores turísticos del Tolima por parte de la empresa TuBoleta a quien le exigen la devolución del dinero que se consignó para reservar las boletas para los partidos de la eliminatoria mundialista en Barranquilla programados para este año.

“Consignamos el dinero a TuBoleta en enero pasado para reservar las boletas para empezar a comercializar los paquetes turísticos para los partidos de la selección Colombia. Empezó la pandemia. Se modificó el calendario y los ahora con los partidos sin público exigimos la devolución del dinero por la no realización del espectáculo y no lo quieren hacer”, denunció Liborio Galindo, integrante de Asociatour en el Tolima.

El vocero de los operadores turísticos del Tolima explicó “hemos llamado en múltiples ocasiones y no nos dan respuesta clara. Lo único que nos expresan es esperar. Así llevamos varios meses y nuestros clientes no están pidiendo la devolución del dinero y no tenemos como responder”.

Los partidos de la selección Colombia en Barraquilla eran una oportunidad para las agencias de viajes de Ibagué para ofrecer paquetes turísticos a la costa Atlántica.

Hasta el momento esta empresa de eventos no se ha pronunciado públicamente sobre el procedimiento para la devolución del dinero de las boletas adquiridas para este evento.