En Montería cierran 13 establecimientos por incumplir medidas biosanitarias

La Alcaldía de Montería continúa realizando jornadas de inspección en distintos puntos de la ciudad con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos biosanitarios en los restaurantes, bares y casinos. Durante el fin de semana, los secretarios junto a sus equipos hicieron presencia en varias zonas con el acompañamiento de la Policía Metropolitana.

El balance fue de siete cierres temporales y seis cierres preventivos por no cumplir con el Registro de Empresas para la Reactivación Económica (REEM), no tener la documentación comercial para operar, no aplicar los protocolos biosanitarios como no tener control del ingreso de sus usuarios e incumplir con el control del aforo ni toma de temperatura.

El casino La Revancha en la principal de La Granja fue cerrado por abrir sin estar registrado en el REEM. El establecimiento La Kalle 8 Barra Show, ubicado en el barrio La Granja, fue cerrado por la Policía, debido a que no está en el piloto de bares. En la doble vía del Camajon y en el barrio La Palma, el equipo GEVI y la Policía identificaron 2 establecimientos abiertos sin estar incluidos en el piloto. Es decir, no tienen autorización para prestar servicios.

También se aplicó cierre temporal por 3 días del establecimiento La Terraza, en el barrio Cantaclaro, incluido en el piloto de bares, por incumplir medidas biosanitarias. Se hizo cierre preventivo en Yokomo en la Avenida Primera por abrir sin estar inscrito en REEM.

TRÁNSITO

La Secretaría de Tránsito, con el apoyo de la Policía de Tránsito, verificó el estacionamiento de vehículos en los alrededores de las zonas comerciales como restaurantes y bares. Igualmente, se hicieron operativos de control para detectar que no se infrinjan las normas de tránsito y con el alcoholímetro detectar que los conductores no estén conduciendo bajo los efectos del alcohol.



En el balance del viernes 23 y sábado 24 de octubre se realizaron 17 comparendos, ocho inmovilizaciones y se encontraron tres positivos de embriaguez.

A SEGUIR EL PROCESO

La Alcaldía de Montería reiteró la importancia de seguir el proceso ordenado para la reapertura de los distintos sectores por medio de la inscripción en la plataforma REEM https://empresas-registro.web.app/#/, cargando el protocolo de bioseguridad (que es distinto por las condiciones espaciales de cada establecimiento), después del registro deben esperar la visita del Grupo Especial de Vigilancia (GEVI) para la aprobación de su reapertura.

Una vez realizada la visita por GEVI se realizarán indicaciones que los establecimientos deberán cumplir y no modificar como lo es el control de aforo y la exigencia del uso del tapabocas.