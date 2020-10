Colegios privados en Medellín piden no ser estigmatizados

Los colegios pertenecientes a la Asociación de Educación Privada, Adecopria, lanzaron un comunicado para rechazar las noticias, donde se afirma que han comenzado brotes de contagio de COVID-19 al interior de las instituciones educativas privadas, en esta etapa de alternancia. Según estos, este tipo de información solo genera en los colegios zozobra y desinformación, “en momentos donde debemos estar unidos como sociedad para sacar adelante a nuestros niños, niñas y adolescentes”:

“La situación que se ha venido mencionando sobre casos desde los colegios es una situación que hay que mirar con lupa, porque está claro que si en la ciudad hay casos de COVID-19, no necesariamente tendría que ser que desde el colegio se identifiquen, no sea ahí donde esté el brote. Entonces, no deberíamos estar tratando de ponerle culpas a los espacios de aprendizaje, porque realmente, al contrario, lo que hemos visto en la experiencia es que los niños y las niñas están felices por poder volver al colegio lo están disfrutando los maestros y los directivos, buscando todas las posibilidades para hacerlo muy bien.”, afirmó Gloria Figueroa, directora general del colegio San José de las Vegas

Adecopria agregó que las Secretarías de Salud y de Educación de los diferentes municipios de Antioquia han acompañado a todos los colegios que comenzaron bajo el modelo de alternancia, para que estos si cumplan los protocolos de bioseguridad.

Además advierten que la salud mental y física de los niños está en riesgo si continúan en un aislamiento indefinido. Es por esto que no quieren ser estigmatizados y ser enfáticos en que no son el foco de brotes o contagios