“Volveremos a clases cuando la comunidad científica diga”: Fecode Antioquia

Este miércoles 21 de octubre inició la segunda jornada de protestas convocada por Fecode, con el motivo de manifestar su desacuerdo con el retorno gradual a clases, ya que según estos aún no existen las garantías para el regreso a las aulas, a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.

Para ampliar este tema en Medellín Hoy por Hoy habló Omar Arango Jiménez, miembro del comité ejecutivo de Fecode quien manifestó que aunque cada vez incrementa el desgaste de los docentes con virtualidad, no volverán hasta que las condiciones de bioseguridad están garantizadas:

"Nosotros queremos decirle a la comunidad que sí queremos volver a la presencialidad, pero es que hoy no es porque lo queramos decir nosotros, las autoridades de salud están diciendo que las camas UCI se están acabando, que el pico de contagios crece, entonces porqué no esperar. Nosotros volveremos cuando la comunidad científica diga que podemos volver y estar seguros allá. El presidente Duque cuando anunció el aislamiento escuchó las voces científicas, pero hoy para impulsar la presencialidad no quiere escucharlos".

El docente agregó que el gobierno solo ha cumplido el 30% de acuerdos que se firmaron el año anterior, por lo que reclama una mesa de concertación : "nosotros en Fecode estamos prestos a aportar con nuestras propuestas y sugerencias, pero este gobierno no escucha. El Estado tiene que intervenir de manera urgente e invertir, esto vale plata, necesita recursos y el gobierno no quiere".