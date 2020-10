Ambientalistas en el Catatumbo alertan por daño en derrames de crudo

Los constantes derrames de petróleo que se han presentado en la zona del Catatumbo por las válvulas ilícitas para extraer ilegalmente el crudo del Oleoducto Caño Limón Coveñas, han generado una grave contaminación que afecta a largo plazo la biodiversidad de esta zona.

La alerta la están haciendo directamente los líderes ambientalistas en el Catatumbo, los cuales han reiterado que esta situación de orden público afecta directamente a más comunidades que se han visto restringidos en la potabilización del líquido.

Luisa Paola Figueredo Sarmiento directora de la Fundación Humedales del Catatumbo, le dijo a Caracol Radio que es importante hacer énfasis en una limpieza profunda de la fauna y vegetación cuando se presentan estos desastres naturales.

"El tema de los humedales en el Catatumbo es un tema complicado porque han sido ecosistema que están olvidados, constantemente están sufriendo afectaciones a nivel de contaminación por agroquímicos, por basuras, por drenaje para hacer siembra en actividades agropecuarias, y también está sufriendo nuevas afectaciones por el tema de los hidrocarburos, tenemos humedales bastante contaminados en la zona a los que no se les hace ningún trabajo, se hace una recolección inicial de una parte del crudo cuando se presentan los derrames pero posteriormente no se les hace ningún trabajo de recuperación y rehabilitación, no se limpian retirando una sola parte de el crudo sino, sino que hay que hacer todo un proceso biológico y químico, y que esto va a perjudicar la salud de todos los habitantes de la zona", dijo la directora.

El último derrame que se presentó en la zona rural del municipio de Tibú fue atendido por la empresa Cenit filial de Ecopetrol, detectando dos válvulas ilícitas que generaron que el crudo se esparciera, sin embargo, no logró llegar a fuentes hídricas y se está en la labor de recolección.