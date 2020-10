Taniuska Romero: 30 días de una tragedia sin culpables

El 14 de septiembre en la vía Montelibano- Puerto Libertador (Córdoba), Taniuska Romero Romero y su tía, Melisa Romero, murieron en hechos que luego de un mes, no dejan ningún capturado.

La tragedia que vive una familia en la Urbanización Villagrande 2 de Turbaco- Bolívar, y que aún no se repone de esta dura partida, pareciera no tener culpables.

Como una manera de llamar la atención y exigir que este hecho no quede impune, allegados a Taniuska han convocado un plantón en el Centro Histórico de Cartagena, donde exigirán justicia.

"Mi hija no merecía morir de esta manera. Todavía no tenemos información absolutamente de nada. Han sido días grises, nuestra hija era nuestro motor y ya no nos dan ganas de hacer nada. Ya no la tenemos a ella", indicó Dina Romero, madre de la menor.

Se espera un pronunciamiento de las autoridades, por un suceso que dejó a dos padres sin su única hija.