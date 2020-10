VIDEO: Cerraron el local de arepas del aeropuerto

Cuando el sábado pasado, los trabajadores del local que vende las tradicionales arepas de queso del aeropuerto Palonegro llegaron al terminal no pudieron entrar. Mediaba una orden de la concesión Aeropuertos del Oriente para no permitir el acceso al inmueble porque los representantes legales de la cafetería no habían querido firmar un otrosí que modifica las condiciones del alquiler.

Johana Madiedo, vocera de los arrendatarios del aeropuerto dijo a Caracol Radio que la concesión plantea el cobro del alquiler mediante la modalidad de variables, es decir cobrar un 12% de las ventas netas de los locales.

El esquema ya se había planteado lo cual generó controversia. Los propietarios de la Cigarrería Palonegro no estaban de acuerdo con pasar a este modelo de alquiler. Sin embargo, no hubo acuerdo y la concesión terminó el contrato de arrendamiento de manera anticipada.

En consecuencia, el local no abrió durante el puente festivo cuando hubo un mayor flujo de pasajeros. La señora Madiedo dijo a Caracol Radio que la cigarrería ofrecía productos a precios solidarios a los visitantes del aeropuerto. Con el cierre de la cigarrería se acaban más de 30 años de tradición.

