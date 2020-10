En el Concejo se gesta una moción de censura en mi contra: Diana Martínez

A través de un comunicado, la secretaría general de la Alcaldía de Cartagena, Diana Martínez Berrocal, se pronunció con respecto al pedido realizado por la Contraloría, para que sea separada del cargo mientras se investiga el polémico contrato de la primera dama, Cynthia Pérez Amador. También habló de una presunta intención del Concejo.

Para la funcionaria del gobierno Dau, todo hace parte de una persecución que iniciaron varias personas, debido a sus conductas contra la corrupción y tras no permitir entrega de burocracia a sectores políticos.

“Pero todo eso tiene un trasfondo, y es que no he accedido a las presiones políticas, a los intentos de soborno y a las propuestas extorsivas. Y los ataques no cesan, porque además de esta injusta decisión, es un secreto a voces que en el seno del honorable Concejo Distrital se gesta en mí contra una Moción de Censura”, dijo Martínez.

Así mismo, señaló que el Contralor Distrital ha exigido que la suspendan del cargo, porque en “su buen saber y conciencia, sin existir ninguna evidencia material”, considera que podría obstaculizar su investigación.

“Por lo tanto, la decisión de la Contraloría carece de fundamento jurídico y fáctico, ya que no existe ninguna evidencia material que demuestre o permita presumir que yo pueda obstaculizar la investigación en curso”, agrega Martínez.

Por su parte, desde el órgano coadministrador aún no se han escuchado voces.