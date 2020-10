Parlamentarios reclaman contundencia en decisiones del Páramo de Santurbán

La bancada parlamentaria de Norte de Santander celebró la decisión de la ANLA de archivar el proyecto de minería en inmediaciones del páramo de Santurbán.

El senador por Cambio Radical Edgar Díaz dijo a Caracol Radio que “nos hubiera gustado haber visto un fallo más contundente por parte de la ANLA. Creo que archivar es congelar la discusión de este tema que es tan importante para nosotros en la conservación de nuestras fuentes hídricas”.

“Me parece que se debía haber dicho de un tajo NO a la explotación de los páramos. Creemos que con esto se están lavando las manos al ver la presión de todos los sectores sociales y políticos que estábamos pidiendo que no se diera el permiso” dijo el dirigente político.

Expreso además que “hoy creemos que la discusión sigue, simplemente nos da una posibilidad para que todos sigamos atentos y alertas para que no se despierte a través de Minesa u otro, seguir pataleando para que le den la oportunidad”.

Indicó que se mantendrá firme en enviar un mensaje al gobierno nacional para que se entienda que primero está la vida, y el agua que el oro.