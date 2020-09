Polémica en Fundación, Magdalena, por mujer que rogó atención en hospital

Consternados se encuentran los habitantes del departamento del Magdalena por el caso de una adulta mayor que se desmayó en la puerta del hospital San Rafael del municipio de Fundación mientras rogaba atención medica porque padecía ahogamiento.

El hecho quedó grabado en un video que circula en redes sociales y con el que la comunidad magdalenense está manifestando rechazo a la tardanza de la entidad de salud para ingresar a la paciente.

“El hospital ahora saca un comunicado poniéndose en buen puesto y dejándonos como un zapato porque supuestamente llegamos violentos y eso no es cierto porque yo me alteré fue porque no nos abrían y si no me pongo las pilas mi hermana se hubiese muerto”, dice Luis Hernández, hermano de la paciente.

De acuerdo con Diana Celedón, gerente del hospital San Rafael, la mujer si fue atendida, pero luego de adoptar los protocolos de bioseguridad por la pandemia del nuevo coronavirus.

“La paciente llega a las instalaciones de urgencia manifestando un dolor, pero también que es contacto estrecho de un paciente positivo por Covid-19 (…) por lo cual se hace necesario activar la ruta de manejo de paciente respiratorio para brindar la atención adecuada (…) la atención se brindó guardando todos los protocolos de bioseguridad”, explica la gerente del centro asistencial.

Por su parte, Luis Hernández asegura que el video muestra la realidad y que a su hermana “no la querían recibir, la mandaron a buscar otro lugar y allá tampoco la recibieron, entonces el vigilante nos pasó un papel con el nombre de un medicamento para que se lo diéramos y la lleváramos a la casa, viendo que ella es hipertensa, cómo le íbamos a dar algo sin saber qué era. Si no nos ponemos las pilas ahí se hubiese muerto”.

En redes sociales circuló información sobre la muerte de la mujer tras ese suceso, pero tanto sus familiares como el hospital aclararon que fue atendida y que se encuentra estable en su vivienda, además, dio negativo en prueba rápida de Covid-19.