Risaralda alcanzaría una ocupación del 90 % de camas UCI este fin de semana

Gran preocupación ha generado en el departamento el aumento desmesurado de casos de COVID-19 durante la última semana y, además, el incremento de pacientes que han requerido atención en unidades de cuidados intensivos, pasando de 50 a 76 personas en UCI.

Sandra Gómez, directora de salud pública de Risaralda, mencionó que la red hospitalaria será declarada en alerta roja cuando se alcance el 80 % de ocupación y, en caso de agotar las camas UCI, los pacientes tendrían que ser trasladados a centros médicos de otros departamentos.

"Llegado el caso de que eso pase y no tengamos disponibilidad de camas UCI en el departamento, se tendrían que remitir pacientes a otros departamentos, pero en este momento no ha sucedido y esperamos que no suceda. Por eso el llamado de atención a todos los risaraldenses es para que cada uno aporte su granito de arena para ganarle la batalla al COVID-19", manifestó Gómez.

Por otro lado, las autoridades de salud analizan la posibilidad de colocar en funcionamiento el centro asistencial adecuado en Expofuturo y la clínica Saludcoop para la atención de pacientes no COVID.

Actualmente, Risaralda tiene 210 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales el 74 % están copadas.