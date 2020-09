Controversia entre jóvenes y Alcaldía Pereira por mural 'Nos están matando'

Indignados están los integrantes de los colectivos culturales de la capital risaraldense que decidieron pintar la frase “Nos están matando” en uno de los costados del centro comercial La 14 debido a que, por segunda vez, desde la administración municipal taparon el mural.

Uno de los integrantes del colectivo barrial y popular Periferia le contó a Caracol Radio que el lunes en la tarde, después desde la Alcaldía lo tapó con pintura blanca por primera vez, los jóvenes decidieron volver a plasmar la frase; sin embargo, ayer, nuevamente, lo taparon argumentando que incita a la violencia.

"Los artistas tienen miedo por lo que está pasando. No entendemos por qué se elimina un mural que dice la verdad, no entendemos las declaraciones del secretario de gobierno de Pereira, Álvaro Arias, quien dice que genera violencia y que por eso se tiene que quitar", puntualizó el joven.

Los artistas aseguran que el mural es un acto simbólico y no vandálico; además, mencionan que la censura por parte de la Alcaldía es evidente.

"Le hacemos un llamado al secretario de gobierno porque no es necesario este tipo de cosas, no es necesario que la Policía llegue con un grupo de operaciones especiales porque son simplemente unos jóvenes que hacen un mural. La denuncia que también hacemos es que, efectivamente, es un mural que no tenía permiso pero creemos que, independientemente, sí es una censura porque en ese mismo lugar hay otros murales y esos no fueron eliminados", agregó.

Frente a esta situación, otras organizaciones sociales de la ciudad manifestaron que se unirán a los artistas, recorrerán diferentes barrios de la capital risaraldense y en varios sectores pintarán ese mismo mural como forma de protesta a lo que han denominado una censura por parte de la administración municipal; de hecho, en las últimas horas, varios artistas pintaron de nuevo la frase en uno de los costados del centro comercial La 14.

