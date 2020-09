Animalistas en Cali rechazan uso de caballos en protestas

Los reclamos no se hicieron esperar por parte de animalistas luego de ver los videos de las pasadas protestas del 21 de septiembre, donde se observa como los manifestantes lanzan bombas de fuego y piedras a los carabineros, poniendo en peligro el bienestar de los caballos.

Para el concejal y animalista Terry Hurtado, es lamentable que la policía insista en utilizar caballos para controlar las manifestaciones y pide al alcalde que tome una postura firme frente al tema, a su vez pregunta al Brigadier General Mauel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, si la utilización de los equinos en estos eventos es una directriz nacional o es una iniciativa de su comandancia.

La duda la genera, dice el Hurtado, dado que en los últimos meses los caballos se han incorporado en los esquemas de control a las protestas sociales, cuando el año pasado eso no era común.

Y recalca "los caballos nada tienen que ver en los conflictos humanos, y son ellos quienes convertidos en armas son explotados y también terminan siendo expuestos ante una confrontación, entonces hay una responsabiidad frente a las lesiones que puedan sufrir por parte de quienes los lleven a un escenario de conflicto".

Por su parte el defensor de los animales Davis Beltran, advirtió que estos animales no pueden serguir siendo víctimas de ambos bandos en una guerra que no les corresponde "los caballos no tienen porque estar en medio de unas protestas que se han tornado tan violentas y tener que soportar no solo el humo, los estallidos, las piedras, los golpes, sino todo el estres de verse inmersos en un mundo que no es el de ellos, cuando deben estar en el campo, libres".

Terry Hurtado afirma que desde la semana pasada se le hizo una solicitud formal al comandante de la policía para que no haga uso de esos animales durante la protesta, además, organizaciones animalistas presentaron una solicitud al alcalde y desde el partido verde en unos proyectos de ley que se están presentando para la reforma estructural de la policia se imcluye el tema de la eliminación del uso de los equinos en este tipo de esquemas