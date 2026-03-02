Podcast Oír para Ver: “Las buscadoras” serie sobre las mujeres que buscan a sus desaparecidos

En la segunda entrega de la serie periodística “Las Buscadoras”, Jazmín Salazar, desde el 25 de marzo del 2024, se convirtió en una “Mujer Buscadora” para hallar a su sobrino que desapareció en el barrio Floralia en Cali.

En la segunda entrega de la serie periodística “Las Buscadoras” escucharán la historia de Jazmín Salazar, que, desde el 25 de marzo del 2024, se convirtió en una “Mujer Buscadora” para hallar a su sobrino Jorge Eliecer Salazar Cortés de 21 años, que desapareció en el barrio Floralia, nororiente de Cali, cuando salió hacer un domicilio de una pizzería y hasta hoy no se sabe nada de él.

“Llegó a la casa donde vivía con la mamá. Dijo que tenía que ir a hacer un domicilio. Que ya venía, que no se demoraba y que lo esperaran para organizar asuntos como pagar el arrendo. Salió después de las 10 de la noche, pero no volvió”.

Así recuerda Jazmín Salazar como desapareció su sobrino, el cual lo busca desde hace cerca de dos años.

“Ha sido un proceso doloroso, tortuoso, de muchas barreras, de muchos señalamientos. La gente le da mucho la espalda a uno, la misma familia. Cuando desaparece una persona, desaparece toda la familia, prácticamente porque siempre se fractura, ya hay alguien que falta”, recalcó Jazmín.

Esta mujer que nunca se imaginó encontrar personas que llevarán tantos años en el doloroso camino de la búsqueda, agregó que ha buscado a su sobrino en toda parte y que lastimosamente las autoridades son muy poco lo que hacen.

Jazmín, con lágrimas en sus ojos, asegura que: “lo voy a seguir buscando hasta que lo encuentre”.

La serie

“Las buscadoras” es una serie de informes periodísticos sobre la incansable búsqueda de mujeres para encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el Valle del Cauca.

Este especial busca NARRAR LO INVISIBLE, hacer MEMORIA y DIGNIFICAR a las víctimas de desaparición forzada en el departamento.

Escuche en las siguientes plataformas la segunda entrega de la serie: “Las Buscadoras” en el Pódcast “Oír para Ver”:

