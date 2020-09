Bogotá: Avanza la reapertura de jardines infantiles del Distrito

La Secretaría de Integración Social de Bogotá comenzó esta semana con la reapertura gradual y escalonada durante el mes de septiembre de 10 jardines infantiles ubicados en las localidades de Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.

La reapertura paulatina de los servicios dirigidos a las niñas y los niños de primera infancia, se hará con un modelo de atención flexible, se implementarán los protocolos y medidas adecuadas para el cuidado y protección, y las familias seleccionarán voluntariamente el horario, para que sus hijos regresen a la presencialidad.

El retorno será voluntario, gradual, seguro y afectivo y se llevará a cabo a través de tres modalidades de atención:

Presencialidad en alternancia: la asistencia no superará el 35% de la ocupación del jardín. Habrá turnos de 8:00 am a 12:00 m, de 1:00 pm a 5:00 pm, de 4:00 pm a 10:00 pm y de 8:00 pm a 6:00 am. Cada turno tendrá un intervalo de tiempo para la desinfección y limpieza de elementos del jardín.

Atención en casa: se tendrán encuentros en los lugares de vivienda en los que se brindará atención a niños y niñas. Adicionalmente se hará un encuentro grupal al mes con las familias.

Acompañamiento telefónico y virtual: continúa principalmente para niñas y niños con antecedentes médicos, para menores de 2 años y para aquellos cuyas familias deseen continuar con esta forma de atención.

“En todas las formas flexibles de atención se continuará garantizando el apoyo alimentario y el seguimiento nutricional a todos los menores”, manifestó la Secretaria de Integración, Xinia Navarro.